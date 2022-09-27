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Danimarka, Baltık Denizi'nde Rusya'dan doğalgaz taşıyan Kuzey Akım 2 boru hattında sızıntı olduğu ve deniz trafiğini tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Boru hattının geçtiği Bornholm Adası yakınlarında 9 kilometrelik bir girişe yasak alan oluşturulduğu açıklandı.

Danimarka Enerji Bakanlığı, Pazartesi günü şu anda çalışmayan boru hattındaki basınç düşmesi ihbarını aldıktan sonra harekete geçildiğini belirtti.

Hattı işleten Nord Stream 2 AG şirketi, basınçtaki azalmanın gece meydana geldiğini açıkladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada "Nord Stream 2 A hattında hızla basınç düşmesi oldu" denildi ve konunun araştırıldığı vurgulandı.

Şirketin çoğunluk hissesi Rus hükümetine ait doğalgaz devi Gazprom'un.

Danimarka Enerji Bakanlığı "Sızıntının yasaklı bölge dışında gvenlik riski yok. Olayın Danimarka'nın gaz tedariğine herhangi bir etkisi olması beklenmiyo" denildi.

Kuzey Akım 2 hattı, Rusya'dan Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine gaz taşınması için yapılmış, ancak milyarlarca euroluk proje Rusya'nın Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra durduruldu.

Ancak boru hattında daha önceden pompalanmış doğlagasz bulunuyor ve büyük miktarlarda gazın atmosfere salınmasından korkuluyor.

Paralel boru hattı Kuzey Akım 1 de birkaç hafta kapalı kaldı. Gazprom daha önceki bir sızıntının tamir edildiğini söyledi.

Avrupa Birliği, Rusya'yı doğalgaz tedariğini Ukrayna Savaşı'nda Avrupa'ya şantaj yapmak için kullanmakla suçluyor. Moskova ise bunu reddediyor.

Ukrayna'nın işgalinden bu yana enerji fiyatlarında büyük artış oldu ve tedarik sorunu yüzünden fiyatların daha da artabileceği söyleniyor.