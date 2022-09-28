Danimarka'dan kritik 'sızıntı' açıklaması

Rusya'dan doğalgaz taşıyan Kuzey Akım borularında sızıntılar yaşanması ve 'sabotaj' iddialarının ardından Danimarka'dan kritik bir açıklama yapıldı.

Danimarka Enerji Ajansı başkanı Kristoffer Böttzauw, Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarındaki üç gaz sızıntısından kaynaklanan emisyonların Danimarka'daki yıllık CO2 emisyonlarının yaklaşık %32'sine tekabül ettiğini söyledi.

Danimarka'nın 2020'deki emisyonu yaklaşık 45 milyon ton CO2 idi.

Kuzey Akım 1'in işletmecisi denizin altından geçen hatlarında, bir gün içinde eş zamanlı olarak birden çok "beklenmedik zarar" tespit edildiğini söylemiş ve sabotaj ihtimalinin de değerlendirildiğini belirtmişti.

Avrupa Birliği (AB) daha önce Rusya'yı Avrupa'ya gaz akışını kesme tehdidinde bulunmakla suçlamıştı. AB'ye göre Moskova, bunu savaşta "elini yükseltmek için" kullanıyor.