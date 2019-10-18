Danimarka Gastronomi Günü gerçekleşti

Danimarka Başkonsolosluğu’nun 2019 Dünya Gıda Günü kapsamında düzenlediği Danimarka Gastronomi Günü’nde sürdürülebilir ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları ile diyetin önemine dikkat çekildi.

Danimarkalı Şef Christoffer Brink Færch, yardımcısı Philip Grønkjær’in Türk şef Soner Kesgin ile birlikte hazırladığı ve Danimarka-Türk füzyon mutfağının örneklerinin sunulduğu yemeğe ilgi gösterildi.

Etkinliğin açılış konuşmasında, Danimarka Başkonsolosu Anette S. Galskjøt, “Danimarka ve Türk mutfağının en iyilerinin yer aldığı bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapmak bir ayrıcalık. Bugün 2019 Dünya Gıda Günü'nde sürdürülebilir yaşamı, sağlıklı ve dengeli bir beslenmenin önemine odaklanırken aynı zamanda iki kültür ve mutfağımızın kaynaşmasını kutluyoruz” dedi.