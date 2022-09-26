Bu sonucun ardından Danimarka 12 puanla 2. sırada grup maçlarını tamamlarken Fransa ise 5 puanla 3. sırada kaldı.

Maça hızlı başlayan Danimarka 34. dakikada Dolberg ve 39. dakikada Skov Olsen'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda iki takımın da çabaları sonuçsuz kalınca Danimarka ilk yarıda bulduğu gollerle sonuca gitmesini bildi.