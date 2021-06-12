Euro 2020 için artık futbol dünyasında heyecan dorukta. 12 ülkede gerçekleştirilecek şampiyonada Danimarke ve Finlandiya kupanın 2. gününde ve B grubunun açılış maçınd karşıya karşıya gelecek. İşte milyonlarca futbolseverin merakla beklediği maçla ilgili ayrıntılar...

DANİMARKA FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 A Grubu ilk maçında Danimarka ve Finlandiya 12 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

DANİMARKA FİNLANDİYA MAÇI İLK 11



Danimarka XI: Schmeichel; Wass, Kjaer, Christensen, Maehle; Hojbjerg, Delaney; Yurary, Eriksen, Braithwaite; Wind

Finlandiya XI: Hradecky; Toivo, Arajuuri, O'Shaughnessy; Raitala, Lod, Sparv, Kamara, Uronen; Pohjanpalo, Pukki

CANLI İZLE