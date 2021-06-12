UEFA'dan yapılan açıklamada, tıbbi acil durum nedeniyle ertelenen karşılaşmanın, iki takım oyuncularının da isteği üzerine kaldığı yerden devam edeceği belirtildi. İkinci yarının 5 dakikalık aranın ardından oynanacağı bilgisi verildi.

Açıklamada, Eriksen'in bir an önce sağlığına kavuşması talebinde bulunuldu ve her iki takıma örnek davranışları için teşekkür edildi.

B Grubu'ndaki Belçika-Rusya karşılaşmasının da planlandığı gibi TSİ 22.00'de başlayacağı kaydedildi.