Danimarka'da sahilde toplananlara para cezası uygulandı

28 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kraliyet Emniyet Genel Müdürü Thorkild Fogde, devlet televizyonu DR’ye yaptığı açıklamada, Kopenhag'ın İslands Brygge sahil kesiminde dün yürürlüğe giren eğlenme, toplanma, bekleme ve oturma yasağına uymayan 15 kişiye 2 bin 500'er kron (2 bin 500 lira) idari para cezası kesildiğini söyledi.Fogde, başka bölgeler için de eğlenme, toplanma, bekleme ve oturma yasağı getirilebileceğini ifade etti.İslands Brygge'de 7 yaşındaki çocuğu ve onun arkadaşıyla bankta oturduğu için ceza kesilen Majka Munk Michaelsen adlı kadın, DR’ye yaptığı açıklamada, ''Şoktayım! Bence çok saçma, çok ciddiyim.” ifadelerini kullandı.Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı Danimarka'da, emniyet yetkilileri halka ülke genelinde belirlenen 38 bölgeye gitmemeleri çağrısında bulunmuştu.Kopenhag polisi, çağrıya rağmen sosyal mesafe korunmadığı için 25 Nisan’da aldığı kararla 1 Mayıs’a kadar İslands Brygge sahil bölgesinde eğlenme, toplanma, bekleme ve oturma yasağı ilan etti.Danimarka'nın üçüncü büyük şehri Odense'de de sahilde toplananlara ceza kesildi.Polisin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşları 16-21 arasında değişen 11 gence, 10 kişiden fazla toplanma yasağını ihlal etmekten 2 bin 500'er (2 bin 500 lira) kron para cezası kesildi.- Danimarka normalleşme için çalışıyor11 Mart ve sonrasında alınan sert tedbirlerle Kovid-19’un yayılmasının önüne geçmek isteyen ülkede, 15 Nisan’dan itibaren normal hayata dönüş için adımlar atılmaya başlandı.Kreşlerin ve okulların 5'inci sınıfa kadar açıldığı ülkede geçen hafta da kuaförlerin de dahil olduğu işletmelerin yeniden açılmasına izin verilmişti.Danimarka'da bugün itibarıyla mahkemeler de açıldı.Ülkede, 155 bin 810 kişiye Kovid-19 testi uygulanırken, 8 bin 698 kişinin testinin pozitif çıktığı, 5 bin 959 kişinin iyileştiği, 427 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı.
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