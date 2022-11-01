Danimarka'da halk sandık başında

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Parlamentoda sağ ve sol blok arasında bölünen 17 farklı parti var. En büyük partinin 48 sandalyesi bulunurken en küçük dört partinin birer sandalyesi mevcut.

Bu seçimlerde 179 sandalyeli Danimarka Parlamentosuna girmek için 14 parti yarışıyor.

Siyasi partiler; seçim kampanyası süresince vergi indirimleri, enflasyon ve yüksek enerji fiyatlarına karşı sundukları çözümlerle ön plana çıktı.

Adaylar arasındaki mevcut Başbakan Mette Frederiksen savunma harcamalarını artırmayı vadederken merkez sağ partileri, göçü sınırlandırmayı öne sürdü.

SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Genel seçimlerde Grönland ve Faroe Adaları'ndan ikişer temsilci de olmak üzere, parlamentoya 179 milletvekili seçiliyor.

Parlamentodaki sandalyelerin önemli kısmı, doğrudan on seçim bölgesinden orantılı temsille belirleniyor. Buna karşın bunlardan 40 sandalye "yeniden dengeleme" için kullanılıyor.

Partilerin parlamentoda bir sandalye kazanabilmesi için ülke genelinde en az yüzde 2 oy alması gerekiyor.

Yaklaşık 6 milyon nüfuslu ülkede genel seçimlere katılım oranı genellikle yüzde 80'lere ulaşıyor.

Parlamento tarafından seçmenlere her seçim döneminde anayasa ve oylama sürecine ilişkin bilgilendirme amaçlı kitapçık gönderiliyor. Özellikle bu seçimde yeni oy kullananları sürece entegre etme noktasında kritik çabalar dikkati çekiyor.

Seçimlerin ilk ön sonuçlarının bu gece yarısından kısa bir süre sonra, kesin sonuçların ise iki gün içinde açıklanması bekleniyor.

Kesin sonuçların ardından seçimde en çok oyu alan partilerden biri, ittifaklar yoluyla hükümet kurmak için parlamentoda yeterli sandalyeyi bir araya getirme sürecine girişecek.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.