Ülkedeki genel seçimlerin ardından Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, sağ ve sol partilerin bir araya gelerek oluşturduğu "orta yol koalisyon" hükümetinin üyelerini açıkladı.

Danimarka'da 44 yıl sonra ilk defa sağ ve sol partiler bir araya gelerek koalisyon hükümeti kurdu.

"Orta yol koalisyon" hükümetinde 23 bakandan 8'i kadın. Bakanların 11'i Frederiksen'in liderliğini yaptığı Sosyal Demokrat Parti, 7'si merkez sağ Liberal Parti, 5'i ise merkeziyetçi Ilımlı Partiden.

Danimarka'da en son 1978'de, Sosyal Demokrat Parti ve Liberal Parti koalisyon kurmuştu.