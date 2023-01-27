Danimarka Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eyleme izin verilmesi nedeniyle Danimarka'nın Ankara Büyükelçisini çağırdı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakma eylemi gerçekleştiren aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, bu kez de Danimarka'da Kuran-ı Kerim yakacağını açıklamıştı.

EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINANDI

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Danimarka'da bugün Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren eyleme izin verildiği öğrenildi. Bunun üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Büyükelçiye, açıkça nefret suçu niteliğindeki provokatif eyleme izin verilmesinin en güçlü şekilde kınandığı ve Danimarka'nın bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletildi. Ayrıca eyleme izin verilmemesinin beklendiği vurgulandı.

HOLLANDA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILMIŞTI

24 Ocak'ta da Hollanda'da gerçekleştirilen bir provokatif eylemin ardından Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'da Kuran-ı Kerim'i hedef alan saldırıyla ilgili Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'ni çağırarak olayı protesto etti.

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