06 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Danimarka'da yapılan genel seçimlerde oyların yüzde 100'ü sayılırken, sol partilerin yükselişi dikkat çekti. Başbakan Lars Loekke Rasmussen'in Liberal Partisi de dört yıl öncesine göre hafif bir ivme yakaladı. Popülist Danimarkalılar Partisi ise büyük bir düşüş kaydetti. TV2 kanalı ise Rasmussen'in genel seçimlerde yenilgiyi kabul ettiğini bildirdi. Rasmussen de yerel medya tarafından yapılan haberlere atıfta bulunarak seçim gecesi mitinginde, "Gerçekten çok iyi bir seçim yaptık ancak hükümet değişikliği olacak" itirafında bulundu.
Yerel basın, Danimarka'da seçmenlerin tasarruf tedbirlerine karşı isyan ettikleri ve sağcı politikacılara darbe vurduklarını yazdı. İskandinavya'da bir yıl içinde üçüncü solcu partinin seçimi kazandığı hatırlatıldı. Hem Sosyalist Halk Partisi hem de Sosyal-Liberal Parti'nin, daha yumuşak göç politikaları ve iklim değişikliği ile mücadele yönünde yaptıkları seçim propagandaları sonrasında istediklerini aldıkları bildirildi.
Seçimin sonuçlarına göre muhalefette bulunan sol blok mecliste 96 sandalyeye ulaşırken, iktidardaki Liberal Parti ve sağdaki diğer partiler ancak 79 sandalyede kaldı.
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