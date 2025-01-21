Danimarka Başbakanı'na göre, Trump'ın göreve gelmesiyle Avrupa yeni bir gerçekliği yönetmek zorunda | Dış Haberler

Danimarka Başbakanı'na göre, Trump'ın göreve gelmesiyle Avrupa yeni bir gerçekliği yönetmek zorunda | Dış Haberler

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Frederiksen, Trump'ın yemin ederek göreve başlamasını ele aldı.

Frederiksen, Trump'ın yeminin ardından yaptığı konuşmada söylediklerinden bağımsız olarak "Avrupa'nın artık yeni bir gerçekliği yönetmek zorunda kalacağını" belirtti.

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Danimarka'nın "önemli zorluklarla" karşı karşıya olduğunu söyleyen Frederiksen, mevcut duruma ilişkin, "Ne yazık ki daha öngörülemez hale geldi." dedi.

Frederiksen, hükümetin söz konusu zorlukları ele almadaki "ciddiyet ve bağlılığının" sürdüğüne dikkati çekti.

Grönland ve Arktik

Grönland ve Arktik bölgesinin Danimarka dış politikasında artan önemini de ele alan Frederiksen, bu diplomatik çabaların hükümet tarafından "dikkatlice dengelendiğini" ifade etti.

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Daha önce "düşük tansiyonlu" olarak görülen Arktik bölgesinde değişen dinamiklere işaret eden Frederiksen, bu değişiklikler ışığında Danimarka'nın "askeri kabiliyetlerini" artırması gerektiğini vurguladı.

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.