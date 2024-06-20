Danimarka Başbakanı Frederiksen'e saldıran zanlı için karar verildi

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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e 7 Haziran'da yumruklu saldırı düzenleyen 39 yaşındaki Polonyalı saldırgan hakim karşısına çıktı. Savcı Line Steffensen, saldırganın olay sırasında alkollü olduğunu ve Frederiksen ile karşılaşmadan hemen önce bir marketten alkollü içki çaldığını aktararak, saldırganın beş yıl önce Danimarka'ya taşınmasından bu yana hırsızlık suçundan birçok kez tutuklandığını ifade etti. Mahkemeye saldırı sonrası alınan Frederiksen'in tıbbi raporu da sunuldu.

Saldırgan ise hakkındaki suçlamaları reddederek, ne olduğunu hatırlamadığını söyledi.

Mahkeme, 1 saatten az süren duruşmada saldırganın tutukluluk halinin devam etmesine ve bir sonraki duruşmanın 27 Haziran'da görülmesine karar verdi. Polis tarafından yapılan açıklamada, Frederiksen ve birkaç tanığın devam eden soruşturma kapsamında sorgulandığı aktarıldı. Frederiksen'in polis sorgusunda, adamın kendisine yaklaştığını ve anlaşılmaz bir şeyler söylediğini, ardından omzuna yumruk attığını ifade ettiği belirtildi.