Bhad Bhabie adlı sahne adıyla da bilinen Danielle Bregoli, Amerikalı rapçi ve internet kişiliğidir. İlk kez Eylül 2016'da Dr. Phil'in bir bölümünden tanınıyordu. İçinde "Beni dışarıda yakala, bu nasıl? 2017 yılında, Bregoli ilk kez "These Heaux" ile Billboard Hot 100 listesinde yer alan en genç kadın rapçi oldu. Bhad Bhabie'nin Instagram'da 18 milyon takipçisi bulunuyor.