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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Daniele Santarelli: Bronz madalya maçına odaklandık - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Daniele Santarelli: Bronz madalya maçına odaklandık

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finalde İtalya'ya 3-0 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Daniele Santarelli, Brezilya ile yapacakları bronz madalya maçına odaklanmaları gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 01:12 Güncelleme: 09.08.2024 - 01:12
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        "Bronz madalya maçına odaklandık"
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        Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan İtalyan başantrenör, güçlü bir rakiple karşılaştıklarını belirterek, "Şimdi önümüzde bronz madalya maçı var ve buna odaklanmalıyız. Bu turnuvada oynadığımız hiçbir maç kolay değil. Çünkü dünyanın en iyi takımlarıyla oynuyoruz. Artık bir bronz madalya maçımız kaldı ve bunu kazanmak istiyoruz." dedi.

        İtalya'nın iyi bir takım olduğunu vurgulayan Santarelli, "Bu maçtan gereken dersleri çıkarıp önümüze bakacağız. Brezilya tamamen farklı bir takım. Harika oyunculardan kurulu. Gabi takımın en iyilerinden biri." ifadelerini kullandı.

        A Milli Takım'ın genç oyunculardan kurulu olduğunu aktaran Daniele Santarelli, "Eda ve Gizem var ama Ebrar, Derya, Elif, Vargas gibi oyuncularımız da var. Vargas harika bir oyuncu ama ilk kez olimpiyat oyunlarında bu seviyede böyle bir tecrübe yaşadı. Bu tip maçlarda tecrübe de önemli. Herkese hatırlatmak isterim ki İtalya da buralara kolay gelmedi. Tokyo'da çeyrek finalde elendiler ama şimdi burada finaldeler." diye konuştu.

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        İtalyan başantrenör, finale çıkamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Bize kızgın olabilirler veya performansımızdan memnun olmayabilirler. Biz herkesten daha çok üzgünüz buna emin olsunlar. Türk halkı için turnuvayı en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız. Şunu da her zaman söylüyorum. Biz her takımı yenebilecek güçteyiz. Brezilya'nın finalde olmasını bekliyordum. Ancak ABD'nin de inanılmaz bir kadroya sahip olduğunu söyleyebilirim. Maçı kazanmak için kadroda her türlü çözüme sahipler. Finale kalmayı da hak ettiler."

        EDA ERDEM DÜNDAR: MADALYA KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ ORTAYA KOYACAĞIZ

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, maçta sakin kalamadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "İtalya geride olduğu bölümlerde bile sakin kalmayı başardı. Kötü topları çok iyi kullandılar, akıllı hücum ettiler. Biz biraz fazla heyecanlıydık. Sakin kalamadık. Önde olduğumuz setleri bitiremedik. Yine de yarı finalde olmak çok keyifli. Bu kadar şansızlık ve sakatlığa rağmen yarı finalde olduğumuz için gurur duymalıyız. Hala madalya ile bitirme şansımız var. Cumartesi günü madalyayı kazanmak için her şeyi ortaya koyacağız."

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