Liverpool'la sözleşmesi sona eren ve şu an boşta olan Daniel Sturridge'in Los Angeles'taki evine hırsızlar girdi. Hırsızlar, çeşitli eşyaların yanı sıra 29 yaşındaki oyuncunun Pomeranian cinsi köpeğini de çaldı.

Sturridge, olayın video'sunu sosyal medya hesabından paylaşırken; köpeğinin geri getirilmesini istedi. Köpeğinden ne istediklerini soran Sturridge, "Biri LA'deki evimin camını kırıp köpeğimi de almış. Siz deli misiniz? Köpeğimi neden aldıklarını bilmiyorum. Biri lütfen köpeğimi getirsin. Köpeğimi getirene veya alanı söyleyene ödül vereceğim. Bu 20 bin de 30 bin de olur (30 bin sterlin yaklaşık 215 bin Lira) " dedi.

Köpeğini geri isteyen İngiliz futbolcu, "Ne gerekirse vereceğim. Bedelinin ne olduğu önemli değil. Onun dışarıda daha fazla tutmazsınız. Köpeğimin yerini söyleyene daha fazla da önerim. köpeğimi geri istiyorum" ifadelerini kullandı.