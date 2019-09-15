Trabzonspor ile Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelirken bordo-mavililerin yeni transferi Daniel Sturridge ilk kez kadroya alındı.

Baldırında ağrıları bulunduğunu söyleyen ancak çekilen MR'ı sonrasında ciddi bir şeyi olmadığı tespit edilen Sturridge, maç kadrosunda yer aldı.

Bordo-mavili takımla antrenmanlara çıkmaya başladıktan sonra hazır olmadığı için UEFA Avrupa Ligi'nde AEK ile yapılan rövanş maçı ve Fenerbahçe karşılaşmasında kadroya dahil edilmeyen İngiliz golcü, Gençlerbirliği maçıyla ilk kez kadroya alındı.

Trabzonspor'da sakat oyuncuların fazla olması nedeniyle 19 kişilik kadro oluşturabilirken genç oyuncular Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun ve Ahmet Canbaz da kadroda yer buldu.

Gençlerbirliği'nde sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi ve Sefa Yılmaz, Trabzonspor'a karşı forma giyemedi.