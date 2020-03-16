"HİSSETTİĞİM ŞEYLERİ SEVMİYORUM"

Bu, insanlar için bir çeşit ilgi taşıyor ve alaycı bir ilgi. Bu doğal olarak insanlar için eğlenceli. Ben bu durumda hissetiğim şeyleri sevmiyordum.

Potter’ın sonlarına doğru ve bittikten sonra çok fazla alkol tüketmeye başladım. Daha sonra ne yapacağımı bilmediğim için paniklemiştim.