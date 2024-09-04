Daniel Craig ile eşi Rachel Weisz'in kırmızı halı selamlaması

'QUEER' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Queer, Mexico City'de Amerikalı üniversite öğrencileri ve yurtdışındaki bar sahipleri arasında bir hayat süren Lee'nin yaşamına odaklanıyor. Lee, Florida'dan kısa süre önce terhis edilmiş bir Birleşik Devletler Donanması askeri olan Adelbert Lewis Marker'a dayanan Allerton adında genç bir adamın peşine düşer.

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