Daniel Amartey siftahı yaptı!
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme rövanşında Arnavutluk ekibi Tirana'yı deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş, 3. ön eleme turuna yükseldi. Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Daniel Amartey, siyah-beyazlı takımdaki ilk mesaisinde golü buldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme rövanşında Arnavutluk ekibi Tirana'yı deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş, 3. ön eleme turuna yükseldi.
Sezonun ilk resmi maçında Tirana'yı İstanbul'da 3-1 mağlup eden Beşiktaş, ikinci maçı da 2-0 kazanarak rakibini saf dışı bıraktı ve yoluna devam etti.
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Daniel Amartey, siyah-beyazlı takımdaki ilk mesaisinde golü buldu.
Siyah-beyazlı takımdaki ilk maçına Arnavutluk'ta Tirana deplasmanında çıkan Amartey, Necip Uysal'ın sakatlığı sonrası ikinci yarıda oyuna girdi. Beşiktaşlı futbolcu 56. dakikada kullanılan köşe vuruşunda topu kafayla ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.