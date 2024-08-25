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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Daniel Amartey'e Premier Lig'den talip var! - Beşiktaş Haberleri

        Daniel Amartey'e Premier Lig'den talip var!

        Giovanni van Bronckhorst yönetiminde 2024-2025 sezonuna başarılı bir giriş yapan Beşiktaş'ta kadro yapılanması için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.08.2024 - 19:34 Güncelleme: 25.08.2024 - 19:34
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        Amartey'e Premier Lig'den talip var!
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        Siyah-beyazlıların takımda düşünmediği isimlerin başında yer alan Daniel Amartey hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

        PREMIER LİG'İN YENİ EKİBİ İSTİYOR

        Africafoot'un haberine göre; Daniel Amartey ile Premier Lig'in yeni ekiplerinden Ipswich Town ilgileniyor.

        Leicester ile Premier Lig'i kazanan ve 100'den fazla lig maçına çıkan Amartey'i kadrosuna katmak isteyen Ipswich'in yakın zamanda Beşiktaş'a teklifini sunmaya hazırlandığı belirtiliyor.

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