Dani Parejo Villarreal'de

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Villarreal, Valencia'dan Francis Coquelin'in ardından takım kaptanı Dani Parejo'yu da kadrosuna kattı.

Villarreal Kulübü, 31 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusuyla 4 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Son 9 yıldır Valencia'da top koşturan Parejo, İspanyol kulübünde 383 maçta 63 gol kaydetti.