Damlasu İkizoğlu Show TV'nin yeni dizisi Baba'da Kübra karakterine hayat verecek. İddialı dizinin izleyicileri Damlasu İkizoğlu'nun hayatına dair detayları merak ediyor. Peki, Damlasu İkizoğlu kimdir, nerelidir? İşte Damlasu İkizoğlu biyografisi hakkında detaylar...,
DAMLASU İKİZOĞLU KİMDİR?
1998 yılının Temmuz ayında dünyaya gelen güzel isim Damlasu İkizoğlu aslen Antalya doğumludur. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunudur. Ayrıca Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Kamera önü oyunculuk ve Temel Oyunculuk eğitimi ile BiTiyatro Atölyesi Oyunculuk Eğitimi ve Cihangir Atölyesi Sahnesi Oyunculuk eğitimlerini tamamlamıştır.
Günümüze kadar bir çok tiyatro oyununda başarı ile sahne almıştır.
İlk olarak kamera deneyimini reklam filmleri ile gerçekleştirmiştir. Daha sonra tiyatro oyunları ve dizilerde rol almaya başlamıştır. En son 2020 senesinde Star TV ekranlarında yayınlanan Babil isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Dizi de Busa karakterine hayat vermiştir. Daha sonra ise Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Melisa karakteriyle yer almıştır. Damlasu İkizoğlu şimdilerde Show TV'nin iddialı dizisi Baba'nın oyuncu kadrosunda yer almaktadır.
DAMLASU İKİZOĞLU EVLİ Mİ?
Damlasu İkizoğlu evli değildir. Ancak bir süredir Oral Özer ile birliktelik yaşamaktadır. 2020 yılında nişanlanan çift mutlu beraberliklerini sürdürüyorlar.
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