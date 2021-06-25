Damla sulama sistemiyle çeltik üretiminde yüzde 60 su tasarrufu sağlanması hedefleniyor

Ülkenin çeltik ihtiyacının yarısına yakınının karşılandığı Edirne'de, engebeli ve eğimli arazilerin çeltik tarımına kazandırılması ve su tasarrufu sağlamak amacıyla başlatılan "Damla Sulama Yöntemi ile Çeltik Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 32 üreticiye yüzde 75'i hibeli toplam 20 bin 320 kilogram sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı, 930 dekarda ekim yapıldı.
Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, merkeze bağlı Karakasım köyünde damla sulama yöntemiyle ekim yapılan arazide üreticilerle birlikte incelemede bulundu.
Bayazıt, gazetecilere yaptığı açıklamada, damla sulama yöntemiyle çeltik ekiminin birçok avantajı olduğunu söyledi.
Geleneksel yöntemlerle çeltik ekimi yerine hububat ekimi tarzıyla tohumun toprakla buluştuğunu anlatan Bayazıt, "Bu tarlamızda üreticimiz çeltikten önce yulaf ekmişti. Yulafı hasat ettikten sonra çeltiği ekti. Bildiğiniz gibi klasik yöntemle çeltik üretiminde, çiftçilerimiz arazilerine herhangi bir ürün ekmiyor. Bu yöntemle münavebeli ekim yapılabiliyor." dedi.
Geleneksel yöntemle ekimde çeltiğin bol suya ihtiyacını olduğunu anımsatan Bayazıt, damla sulama yönteminin önemli miktarda su tasarrufu sağlayacağını ifade etti.
Su tasarrufunun önemine işaret eden Bayazıt, "Suyu iyi kullanmamız lazım. Bu sistemde dekara yaklaşık 800-1000 ton kadar bir su harcanmaktadır. Bu da bize yüzde 60 ve üzerinde su tasarrufu sağlamaktadır. Tarımsal kuraklığın en etkili silahı damlama sulama. Biz bu şekilde suyu kontrol altında tutarak kuraklığa karşı da mücadele etmiş oluyoruz." dedi.
Üretici Ersan Fırtına ise 36 yıldır geleneksel yöntemlerle çeltik ekimi yaptığını ilk kez denediği damla sulama yönteminin su tasarrufuna katkı sağladığını dile getirdi.
Damla sulama yönteminin üreticiler için kolaylık olduğunu aktaran Fırtına, "Çeltik ekiminin yapılamayacağı bayır alanda, suyun daha az olduğu alanda ekim gerçekleştirdik. Buğday ve ayçiçeğiyle kıyaslayacağız. Verimin iyi olacağını ve getirisinin iyi olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!