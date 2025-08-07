Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Damla Kent Projesi halka arz detayları: Damla Kent Projesi kaç lot dağıtacak, hisse fiyatı ne kadar, daire için kaç hisse gerekiyor?

        Damla Kent Projesi halka arz detayları: Damla Kent Projesi kaç lot dağıtacak, hisse fiyatı ne kadar?

        İstanbul'un Başakşehir ilçesinde hayata geçirilecek Damla Kent projesine ilişkin Gayrimenkul Sertifikası için talep toplanmaya devam ediyor. 8 Ağustos'a kadar sürecek süreç kapsamında 1 milyar 923 milyon 481 bin 733 lot dağıtımı yapılacak. "DMLKT" BIST kodu ile borsaya açılmaya hazırlanan proje 14 Ağustos itibarıyla işlem görmeye başlayacak. Toplam 1.257.629 metrekarelik alan üzerine kurulacak projede, 5.325 konut ve 244 ticari birim yer alacak. Peki, Damla Kent Projesi kapsamında hangi daire için kaç sertifika gerekiyor, yatırım seçenekleri ve halka arz detayları neler? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 14:53 Güncelleme: 08.08.2025 - 00:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilecek Damla Kent projesine ait Gayrimenkul Sertifikası’nın talep toplama sürecinde üçüncü güne girildi. 7,59 TL fiyatla Borsa İstanbul’da “DMLKT” koduyla işlem görecek sertifikalar için üç farklı işlem yöntemi sunuluyor. Sertifikalar; hisse alım satımı, gelir ortaklığı ve konut sahipliği için kullanılabiliyor. 21 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip projede 1 milyar 923 milyon 481 bin 733 lot dağıılacak. İşte, Damla Kent Projesi'ne dair tüm halka arz detayları...

        • 2

          GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NEDİR?

          - Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen Gayrimenkul Sertifikası, Borsa İstanbul'da işlem gören, küçük birikimlerle Damla Kent projesinden ev sahibi olmanızı sağlayan ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından denetlenen bir yatırım aracıdır.

          - Gayrimenkul Sertifikası yatırım modelinde geleneksel yöntemlerden farklı olarak peşinat, taksit ve faiz gibi yükümlülükler bulunmuyor. Böylece, gayrimenkul yatırımı ve ev sahibi olmak farklı gelir grupları için erişilebilir hale geliyor.

          - Tüm sertifikalar, hisse senetleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda (MKK), adınıza kayıtlı yatırım hesabınızda dijital olarak güvenle saklanır.

        • 3

          HANGİ DAİRE İÇİN KAÇ SERTİFİKA GEREKİYOR?

          5 etaptan oluşacak Damla Kent Projesi kapsamında 5 bin 325 adet konut ve 244 adet ticari ünite inşa edilecek.

          Projenin ilk etabında yer alan 1540 konut, Gayrimenkul Sertifikası ile halka arz olacak. Sürecin devamında ise ikinci etapta bulunan 674 konutun halka arz edilmesi planlanıyor.

          Damla Kent projesinde halka arz edilecek konutlar ve karşılık geldiği sertifika adetleri ise şöyle:

          "62 metrekarelik 175 adet 1+1 daire, 631 bin 516 adet sertifika, 88 metrekarelik 1076 adet 2+1 daire, 863.276 adet sertifika, 144 metrekarelik 758 adet 3+1 daire, 1 milyon 384 bin 916 adet sertifika, 194 metrekarelik 205 adet 4+1 daire, 1 milyon 833 bin 345 adet sertifika".

        • 4

          YATIRIM İÇİN ÜÇ FARKLI SEÇENEK

          Halka arz edilecek Gayrimenkul Sertifikası ile tasarruf sahiplerine üç farklı işlem yöntemi sunuluyor.

          1. Asli Edim (Konut Sahipliği): Yatırımcılar belirli sayıda sertifika biriktirerek doğrudan konut sahibi olabiliyor. Bu süreç 5 Şubat 2026-4 Ağustos 2028 tarihleri arasında işleyecek.
          2. Tali Edim (Gelir Ortaklığı): Yeterli sayıda sertifikaya ulaşamayan yatırımcılar, proje sonunda açık artırmayla satılan konutlardan elde edilen gelirden pay alıyor. Satılamayan konutlar TOKİ tarafından ekspertiz değerinin yüzde 80'i oranında satın alınıyor. Nakit ödemeler 8 Ağustos 2029'da yapılacak.
          3. Borsa Alım-Satım: Sertifikalar, Borsa İstanbul'da işlem görecek; yatırımcılar diledikleri anda alım-satım yapabilecek.

        • 5

          DAMLA KENT GAYRİMENKUL SERTİFİKASI LOT DAĞITIMI

          Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası toplamda 1 milyar 923 milyon 481 bin 733 lot dağıtacak.

        • 6

          DAMLA KENT GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HİSSE FİYATI

          Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası için hisseler 7,59 TL fiyat ile borsada satılacak.

        • 7

          TALEP TOPLAMA TARİHLERİ NEDİR?

          Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası için 4-5-6-7-8 Ağustos 2025 tarihlerinde talep toplanacak.

        • 8

          BIST KODU NEDİR?

          Borsa İstanbul'da 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında "DMLKT" işlem kodu ile halka arza katılım sağlanabiliyor.

        • 9

          BIST İŞLEM TARİHİ NEDİR?

          Halka arz takvimine göre; ilk BIST işlem tarihi 14 Ağustos 2025; BIST son işlem tarihi ise 3 Eylül 2029.

        • 10

          HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NEDİR?

          Damla Kent Projesi halka arz büyüklüğü 21 milyar TL olarak açıklandı.

        • 11

          FON KULLANIMI NASIL OLACAK?

          Projenin fon kullanımı İhraççı ve/veya TOKİ tarafından finansmanda kullanılacak.

        • 12

          PROJE BİTİŞ TARİHİ NEDİR?

          Halka arz takvimine göre projenin tahmini bitiş tarihi 9 Şubat 2029 olacak.

        Emekli promosyon kampanyası yenilendi!
        Emekli promosyon kampanyası yenilendi!
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump'tan Putin açıklaması
        Donald Trump'tan Putin açıklaması
        Beşiktaş'tan İrlanda'da gövde gösterisi!
        Beşiktaş'tan İrlanda'da gövde gösterisi!
        Tammy Abraham tarihe geçti!
        Tammy Abraham tarihe geçti!
        Karabük'te alevler yeniden yükseldi
        Karabük'te alevler yeniden yükseldi
        Bakan Fidan'dan Şam ziyareti açıklaması
        Bakan Fidan'dan Şam ziyareti açıklaması
        GPT-5 geldi
        GPT-5 geldi
        Lübnan'dan kritik karar: Silahlar toplanacak
        Lübnan'dan kritik karar: Silahlar toplanacak
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        MİT’ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
        MİT’ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
        Başakşehir, Norveç'te avantajı kaptı!
        Başakşehir, Norveç'te avantajı kaptı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Başbakanı ile görüştü
        Netanyahu'dan Gazze'nin tamamını işgal sinyali
        Netanyahu'dan Gazze'nin tamamını işgal sinyali
        Morata, İtalya yolcusu!
        Morata, İtalya yolcusu!
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Habertürk Anasayfa