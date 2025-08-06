Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Damla Kent Projesi (DMLKT) halka arz: Damla Kent Projesi hisse fiyatı, lot dağıtımı, talep toplama tarihleri, yatırım seçenekleri

        Damla Kent Projesi'nde talep toplama süreci devam ediyor! Damla Kent Projesi kaç lot dağıtacak, hisse fiyatı ne kadar?

        İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilecek Damla Kent projesine ait Gayrimenkul Sertifikası'nda talep toplama süreci devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle yürütülen model kapsamında, yatırımcılara küçük paylarla gayrimenkul yatırımı ve konut edinme imkânı sunuluyor. 7,59 TL fiyatla Borsa İstanbul'da "DMLKT" koduyla işlem görecek sertifikalar için talepler 8 Ağustos'a kadar alınacak. İşte, Damla Kent Projesi'ne dair tüm halka arz detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 14:36 Güncelleme: 06.08.2025 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul’un Başakşehir ilçesinde hayata geçirilecek Damla Kent projesine ilişkin Gayrimenkul Sertifikası için talep toplama süreci resmen başladı. TOKİ ve Emlak Konut GYO tarafından geliştirilen projede, vatandaşlar düşük tutarlarla yatırım yaparak ister ev sahibi olabilecek isterse sertifikalarını alım-satım yoluyla değerlendirebilecek. Toplam 1.257.629 metrekarelik alan üzerine kurulacak projede, 5.325 konut ve 244 ticari birim yer alacak. İşte, Damla Kent Projesi halka arz detayları ile hisse fiyatı, talep toplama tarihleri ve yatırım seçenekleri...

        • 2

          GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NEDİR?

          - Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen Gayrimenkul Sertifikası, Borsa İstanbul'da işlem gören, küçük birikimlerle Damla Kent projesinden ev sahibi olmanızı sağlayan ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından denetlenen bir yatırım aracıdır.

          - Gayrimenkul Sertifikası yatırım modelinde geleneksel yöntemlerden farklı olarak peşinat, taksit ve faiz gibi yükümlülükler bulunmuyor. Böylece, gayrimenkul yatırımı ve ev sahibi olmak farklı gelir grupları için erişilebilir hale geliyor.

          - Tüm sertifikalar, hisse senetleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda (MKK), adınıza kayıtlı yatırım hesabınızda dijital olarak güvenle saklanır.

        • 3

          HANGİ DAİRE İÇİN KAÇ SERTİFİKA GEREKİYOR?

          5 etaptan oluşacak Damla Kent Projesi kapsamında 5 bin 325 adet konut ve 244 adet ticari ünite inşa edilecek.

          Projenin ilk etabında yer alan 1540 konut, Gayrimenkul Sertifikası ile halka arz olacak. Sürecin devamında ise ikinci etapta bulunan 674 konutun halka arz edilmesi planlanıyor.

          Damla Kent projesinde halka arz edilecek konutlar ve karşılık geldiği sertifika adetleri ise şöyle:

          "62 metrekarelik 175 adet 1+1 daire, 631 bin 516 adet sertifika, 88 metrekarelik 1076 adet 2+1 daire, 863.276 adet sertifika, 144 metrekarelik 758 adet 3+1 daire, 1 milyon 384 bin 916 adet sertifika, 194 metrekarelik 205 adet 4+1 daire, 1 milyon 833 bin 345 adet sertifika".

        • 4

          YATIRIM İÇİN ÜÇ FARKLI SEÇENEK

          Halka arz edilecek Gayrimenkul Sertifikası ile tasarruf sahiplerine üç farklı işlem yöntemi sunuluyor.

          1. Asli Edim (Konut Sahipliği): Yatırımcılar belirli sayıda sertifika biriktirerek doğrudan konut sahibi olabiliyor. Bu süreç 5 Şubat 2026-4 Ağustos 2028 tarihleri arasında işleyecek.
          2. Tali Edim (Gelir Ortaklığı): Yeterli sayıda sertifikaya ulaşamayan yatırımcılar, proje sonunda açık artırmayla satılan konutlardan elde edilen gelirden pay alıyor. Satılamayan konutlar TOKİ tarafından ekspertiz değerinin yüzde 80'i oranında satın alınıyor. Nakit ödemeler 8 Ağustos 2029'da yapılacak.
          3. Borsa Alım-Satım: Sertifikalar, Borsa İstanbul'da işlem görecek; yatırımcılar diledikleri anda alım-satım yapabilecek.

        • 5

          DAMLA KENT GAYRİMENKUL SERTİFİKASI LOT DAĞITIMI

          Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası toplamda 1 milyar 923 milyon 481 bin 733 lot dağıtacak.

        • 6

          DAMLA KENT GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HİSSE FİYATI

          Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası için hisseler 7,59 TL fiyat ile borsada satılacak.

        • 7

          TALEP TOPLAMA TARİHLERİ NEDİR?

          Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası içn 4-5-6-7-8 Ağustos 2025 tarihlerinde talep toplanacak.

        • 8

          BIST KODU NEDİR?

          Borsa İstanbul'da 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında "DMLKT" işlem kodu ile halka arza katılım sağlanabiliyor.

        • 9

          BIST İŞLEM TARİHİ NEDİR?

          Halka arz takvimine göre; ilk BIST işlem tarihi 14 Ağustos 2025; BIST son işlem tarihi ise 3 Eylül 2029.

        • 10

          HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NEDİR?

          Damla Kent Projesi halka arz büyüklüğü 21 milyar TL olarak açıklandı.

        • 11

          FON KULLANIMI NASIL OLACAK?

          Projenin fon kullanımı İhraççı ve/veya TOKİ tarafından finansmanda kullanılacak.

        • 12

          PROJE BİTİŞ TARİHİ NEDİR?

          Halka arz takvimine göre projenin tahmini bitiş tarihi 9 Şubat 2029 olacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Faladdin'e milyonlarca liralık hesap hareketleri soruldu
        Faladdin'e milyonlarca liralık hesap hareketleri soruldu
        İzmir'de su kesintileri başlıyor!
        İzmir'de su kesintileri başlıyor!
        Tavuk döner iddianamesinde 2 kişi için 8 yıl hapis talebi
        Tavuk döner iddianamesinde 2 kişi için 8 yıl hapis talebi
        Elma, armut ve ayva cep yakacak
        Elma, armut ve ayva cep yakacak
        Mourinho'nun Feyenoord 11'i!
        Mourinho'nun Feyenoord 11'i!
        TBMM personeli Saliha Akkaş, vahşet kurbanı!
        TBMM personeli Saliha Akkaş, vahşet kurbanı!
        Beşiktaş, Ndidi transferinde sona yaklaştı!
        Beşiktaş, Ndidi transferinde sona yaklaştı!
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Livakovic'e Premier Lig'den kanca!
        Livakovic'e Premier Lig'den kanca!
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        AKOM'dan İstanbul uyarıları!
        AKOM'dan İstanbul uyarıları!
        Çin'de chikungunya endişesi! ABD'den seyahat uyarısı geldi
        Çin'de chikungunya endişesi! ABD'den seyahat uyarısı geldi
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        Süreç komisyonunda ara formül önerisi
        Süreç komisyonunda ara formül önerisi
        ABD iki ülkeden 15 bin dolarlık teminat isteyecek
        ABD iki ülkeden 15 bin dolarlık teminat isteyecek
        Damla Kent projesinde talep toplama başladı
        Damla Kent projesinde talep toplama başladı
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        Aslı Baş davası sil baştan!
        Aslı Baş davası sil baştan!
        ASA'dan Zara'ya yasak
        ASA'dan Zara'ya yasak
        Habertürk Anasayfa