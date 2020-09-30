BOTOKS MAĞDURU

İki gün önce Nişantaşı'nda görüntülenen Ersubaşı, boşanma sonrası eski eşiyle görüşüp, görüşmediği sorusuna, "Mustafa benim çocuklarımın babası. Biz her zaman onunla görüşmek zorundayız. Bunu çocuklarımız için, onların iyi olması için yapacağız" demişti.





