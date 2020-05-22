"HİÇBİR ZAMAN ALDATILMADIM"

Biraz sorunlar yaşadık. Karantinanın da etkisi var. Şu an 'Boşandık' diye bir şey demiyorum ama sorunlarımız oldu, çözdük gibi. Eşim ile aynı evde kalıyoruz. Tartışma nedenimiz ihanet değil. Bu süreçte her şey insanın gözüne batıyor.