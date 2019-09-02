Hamileliğinde 6 ayı geride bırakan Ersubaşı, haberi takipçileri ile paylaştı.

Kız bebek dünyaya getirecek olan Damla Ersubaşı yayınladığı kareye, "Eminim benim dışımda herkes çok sevmiştir hamilelik sürecini... Sorun ya bende ya sizde, artık orasını bilemem ama keşke hemencik geçiverse şu 9 ay! Not: Canım kızım beni ablandan daha çok yorduğun için ve daha çok halsiz bıraktığın için sana teşekkürü bir borç bilir ve bu 4 ayın çabucak geçmesini temenni ederim" notunu düştü.