Avukatlar, tarafların fikren ve ruhen anlaşamadığını, bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirtti.

VELAYET ANNEDE



Ersubaşı, mahkemeye bir de anlaşmalı boşanma protokolü sundu. Protokole göre tarafların 2 çocuğunun velayeti annede kaldı.



İkilinin, Zehra ve Zeynep Nisa adında iki kızları bulunuyor.