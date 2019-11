"EN BÜYÜK AŞKIM"



Öte yandan Ersubaşı, kızı ile fotoğrafını sosyal medya hesabından şu notu ile yayınladı:



En büyük aşkım! İnsan önce kendisi için yaşamalı, kendisini iyi yapmalı. Her şey ondan sonra iyi olur çünkü… Ben iyi olursam iyi bir anne olabilirim mesela, mutlu olursam neşe saçabilirim dünyaya… Yani önce ben iyi olmalıyım, sen iyi olmalısın, kendimizden başlamalıyız iyi olmaya… Sonra zaten her sabah güneş doğuyor, her doğan güneşte de umut oluyor.