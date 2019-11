Damla Ersubaşı, çocukken ekranların sevilen yüzüydü. Henüz küçük yaşlarda milyonlara adını duyuran Ersubaşı ikinci kez anne olmak için oldukça heyecanlı.

Geçtiğimiz günlerde kızı ile beraber çekilen bir fotoğrafı paylaşarak, "Emziren anne oluyor ama mama veren olmuyor" diyerek sitem etti.

Damla Ersubaşı şunları söyledi:

34. haftaya girmemle birlikte artık soruların ardı arkası da kesilmez oldu. Hooop döndük Zehra'ya hamile olduğum zamana... Emzirecek misin, normal doğum mu yapacaksın, sezaryen mı yapacaksın? Kadının kadına uyguladığı baskı gerçekten başka hiçbir şeyde yok! Normal doğum yapan anne oluyor da, sezaryen yapan olmuyor mu?

Emziren anne oluyor ama mama veren olmuyor. Tabii zaten annelik, dünyaya bir can getirmenin o özel hissi bunlarla oluyordu değil mi? Her anne çocuğunu emzirmek ister, bu manevi duyguyu yaşamak ister. Ama sen emziriyorsan, bir diğeri emziremiyorsa bu seni “mükemmel anne” yapmaz. Her anne özeldir, her anne bebeğini sonsuz sevgi ve özveriyle büyütür.

Normal ve ya sezaryen doğum yapsa da, emzirse ve mama da veresede aynıdır. Yani aslında demem o ki her anne çok özeldir. Her bebeğin özel olduğu gibi stresli ve önyargılı bakışları uzak tutmak lazım başka annelerden. Önyargım asla yok. Ne olur bilemeyiz ama her şeyin bir çözümü var, iyi ki anneyim!" dedi.