"SENİ ÇOK SEVİYORUM KARIM"



Mustafa Can Keser, eşi ve kızı ile pozunu sosyal medya hesabından, "Bana bugün 2. kez baba olma duygusunu tattırdığın için, seninle ve kızlarımla bir ömür beraber olacağım için çok şanslıyım. Dünyanın en güzel iki kızını verdin. Seni çok seviyorum karım" notuyla yayınladı.