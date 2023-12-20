"ÇOCUKLARIMLA VURMAK TAM DA YAKIŞAN DAVRANIŞTI"



Damla Ersubaşı, ardından söz konusu iddialara karşı şu açıklamayı yaptı: Aradaki konular başkayken, bu şantaj bu tehdit çok eskiden başlamışken (video fotoğraf, hepsini anlatacağım, geçen sene bu zamanlar magazine verilmekle tehdit edilirken...) maneviyatla hele ki çocuklarımla vurulmak tam da yakışan bir davranıştı. Ben ne yaptıysam kendime yaptım, iyisi de kötüsü de her neyse ama sadece kendime ama iyi niyete bir kez kandım, gördüm ki sadece bir kumpastan ibaretmiş. Ne tehdit ne de şantaj asla ve asla boyun eğmeyeceğim! Yıllarca her türlü şiddete maruz kaldım, şimdi çocuklarım hedef alınmamalıydı.