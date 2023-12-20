Damla Ersubaşı: Ne yaptıysam kendime yaptım
Damla Ersubaşı, 2020'de ayrıldığı eşi Mustafa Can Keser ile bu kez çocuklarının velayeti konusunda mahkemelik oldu. Eski eşi tarafından yasaklı madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ersubaşı, bu konuda açıklamalarda bulundu
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'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle şöhreti yakalayan Damla Ersubaşı, 2016'da Mustafa Can Keser ile evlendi.
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Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşandı.
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'İhanet' ve 'şiddet' iddiaları sonrası yollarını ayıran ikili, yeniden karşı karşıya geldi. Mustafa Can Keser, Damla Ersubaşı'na ağır suçlamalarla dolu bir velayet davası açtı.
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Damla Ersubaşı’nın yasaklı madde bağımlısı olduğunu ileri süren Mustafa Can Keser, Aile Mahkemesi’ne başvurarak ‘velayetin değiştirilmesi’ davası açtı.
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"VELAYETLERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK BABALARINA VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"
Mustafa Can Keser’in avukatı Burçem Akkoç, dava dilekçesinde; "Damla Ersubaşı çocukların evde olduğu sırada yasaklı madde kullanmış, birden fazla kişi ile birliktelik yaşamış ve bu konuda partiler vermiştir. Çocuklar annelerinin bu durumundan haberdar olduğu için velayetlerinin değiştirilerek babalarına verilmesini istiyoruz" ifadelerineyer verdi.
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Mahkeme, Mustafa Can Keser’in açtığı davayı kabul ederek çocukların velayetini Damla Ersubaşı’ndan aldı. Karar kesinleşmediği için çocukların halen annelerinde olduğunu belirterek bir kez daha mahkemeye başvuran Keser çocuklar için korunma talep etti.
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"ÇOCUKLARIMLA VURMAK TAM DA YAKIŞAN DAVRANIŞTI"
Damla Ersubaşı, ardından söz konusu iddialara karşı şu açıklamayı yaptı: Aradaki konular başkayken, bu şantaj bu tehdit çok eskiden başlamışken (video fotoğraf, hepsini anlatacağım, geçen sene bu zamanlar magazine verilmekle tehdit edilirken...) maneviyatla hele ki çocuklarımla vurulmak tam da yakışan bir davranıştı. Ben ne yaptıysam kendime yaptım, iyisi de kötüsü de her neyse ama sadece kendime ama iyi niyete bir kez kandım, gördüm ki sadece bir kumpastan ibaretmiş. Ne tehdit ne de şantaj asla ve asla boyun eğmeyeceğim! Yıllarca her türlü şiddete maruz kaldım, şimdi çocuklarım hedef alınmamalıydı.