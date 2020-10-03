'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner'i ziyaret etti. Ersubaşı, birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

Oyuncunun "Hayranım" notuyla yaptığı paylaşıma takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.