Ağlaya ağlaya girdiğim doğumhanede ne zaman ki Can Hoca'yı gördüm, o zaman rahatladım ama gerçekten neden çözemedim bu defa? Aşırı korktum ve panikledim. Herhalde yüz kez 'Hocam hemen ağlatın olur mu?' diye başının etini yedim Can Hoca'nın.