Damjan Djokovic, Adana Demirspor'da

Çaykur Rizespor kulübü, Damjan Djokovic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak Adana Demirspor'a gönderildiğini açıkladı.

Hırvat futbolcu, 2 sezondur forma giydiği Çaykur Rizespor'da 41 resmi müsabakada 6 kez rakip fileleri havalandırdı

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