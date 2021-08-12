DHA

Olay, Yenişehir ilçesindeki Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde meydana geldi. Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği toplantısı sonrası bahçede, Başkan Abdullah Çetinkaya ile önümüzdeki ay yapılacak seçimde başkan adayı olacağı belirtilen Mustafa Aslanhan'ın destekçileri arasında, çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek, taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, hava ateş açarak tarafları ayırdı. Kavgada, Başkan Abdullah Çetinkaya ile Mustafa Aslanhan'ın da olduğu 6 kişi yaralandı.

Yaralılar hastanelere kaldırılırken, polis, kavgaya karıştığı belirtilen 4 kişiyi gözaltına aldı.