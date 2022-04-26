Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse, Ligue 1'e yükseldi!

Ligin 35. haftasında Niort'u ağırlayan Toulouse, Dejaegere ve Ado Onaiu'nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti ve puanını 76'ya yükseltti.

Bu sonuçla Ligue 2'yi ilk iki sırada tamamlamayı garantileyen Toulouse, iki yıl aradan sonra Ligue 1'e döndü.