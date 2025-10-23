'Damat Mektebi'nin kadrosu tamamlandı
Komedi türündeki 'Damat Mektebi'nin kadrosu tamamlandı. Usta ve genç oyuncuları buluşturan dev kadrolu filmin, Kasım ayında sete çıkması planlanıyor
MTN Medya Metin Demir’in yapımcılığını üstlendiği komedi türündeki ‘Damat Mektebi’ filminde başrolleri; Sermiyan Midyat, Algı Eke, Füsun Demirel, Cezmi Baskın ve Mustafa Kırantepe paylaşıyor.Sermiyan Midyat
İki gerçek hikâyeden uyarlanan film, ağalık günlerine dönmek isteyen bir ailenin köylerinde yaptıkları türlü planları konu alıyor.
Köydeki kız aileleri şehirli damat isteyince, sevenleri kavuşturmak isteyen 'Miran' (Sermiyan Midyat), köyde bir damat mektebi açıyor. Amcası 'Ferman Ağa' (Cezmi Baskın) ise gençleri köyden sürüp arazilere el koymak isterken karşısında efsanevi romantik kahraman Robin’i buluyor ve köyde ilginç olaylar yaşanmaya başlıyor.Mustafa Kırantepe
Senaryosun; Sinan Biçici’nin kaleme aldığı ve aynı zamanda proje tasarımını üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Hakan Kurşun oturuyor. Diyarbakır’da çekilecek filmin kasım ayında sete çıkması planlanıyor.