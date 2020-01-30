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ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner, İsrail-Filistin sorununu çözmeyi hedefleyen ve geniş tepki çeken 'barış planına' ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mimarı olduğu planla ilgili Sky News Arabia'ya açıklamalarda bulunan Kushner, konu üzerine üç yıldır çalıştığını söyledi. Kushner, "Konu üzerine 25 kitap okudum. Bölgedeki her liderle konuştum. Konuya dahil olan herkesle konuştum" ifadelerini kullandı.

Kushner'in sözde barış planını hazırlamadan önce konuyla ilgili 25 kitap okuduğunu söylemesi sosyal medyada alaycı mesajlara konu oldu.

Kushner, ayrıca Filistinlilerin 'yüzyılın anlaşması' ismi verilen anlaşmayı henüz okumadan reddettiklerini belirtirken, bu durumun 'aptalca' olduğunu savundu. Kushner, "Eğer Filistinliler bunu reddeden ve müzakere etmezlerse, kendilerini tamamen savunmasız bir pozisyona sokacaklar" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük kızı Ivanka Trump ile evli olan Jared Kushner, son üç yıldır İsrail-Filistin arasındaki sorunun çözümüne ilişkin bir plan hazırlamakla uğraşıyor. 181 sayfalık sözde barış planının mimarı olarak görülen Kushner, planın hazırlanma sürecinde daha önce bir dış politika tecrübesinin bulunmaması nedeniyle eleştirilerin odağı olmuştu.