Yapımcılığını DNCC Medya'nın yaptığı Yapımcılığını DNCC Medya'nın yaptığı, Onur Büyüktopçu'nun muhteşem sunumuyla SHOW TV'de ekrana gelecek programda ünlü sunucu hem aile arasındaki dengeleri sağlamaya çalışacak, hem de yemekler yapılırken sorduğu sorularla yarışmacılara ter döktürecek.

Gelinlerin ve kaynanaların hem rakip hem de takım olduğu 'Damat Bayıldı' programının ilk bölümünde İzmirli Karşal Ailesi yemekleri ve danslarıyla çok konuşulacak.

Günün yarışmacıları diğer gelin ve kaynanalardan alacakları puanların yanı sıra çeyrek altını kazanmak için birbiriyle de kıyasıya bir rekabet içinde olacaklar.

Eşinin kendi yemeklerini beğeneceğini düşünen Fatoş bir tarafta, "Oğlum benim yemeklerime bayılır" diyen Rukiye Hanım bir tarafta olacak. Damadımız Ferdi, iki arada bir derede kalarak annesine ya da eşine bir çeyrek altın kazandıracak.

Heyecanın ve gerilimin yanı sıra; kahkahaların, şarkıların ve dansın eksik olmadığı ilk bölümde, Karşal Ailesi evlerinize neşe katmaya geliyor. Bakalım Damat, kimin yemeğine bayılacak? Gelin ve kayınvalideler Fatoş ve Rukiye Hanım'ın yaptığı yemeklere kaç puan verecekler?

'Damat Bayıldı', bugün saat 16'da ilk bölümüyle SHOW TV'de...