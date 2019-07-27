Onur Büyüktopçu’nun muhteşem sunumuyla Show TV’de ekrana gelecek programda ünlü sunucu hem aile arasındaki dengeleri sağlamaya çalışacak, hem de yemekler yapılırken sorduğu sorularla yarışmacılara ter döktürecek! Adaletsiz puanlama yapan yarışmacıların korkulu rüyası olmaya devam edecek olan Büyüktopçu, vereceği adil puanlarla da adaletin stüdyodaki temsilcisi olacak! İşte Damat Bayıldı'nın 2. tanıtımı...

Kaynanaların yemek konusundaki engin tecrübeleri mi yoksa gelinlerin el becerileri mi kazanacak? Damatlar annelerinin yemeklerine mi yoksa eşlerinin yemeklerine mi bayılacak? “Damat Bayıldı”da tempo asla düşmeyecek ve bu çekişme zaman zaman gergin bir hal alırken zaman zaman ekran başındaki herkesi güldürecek!

Onur Büyüktopçu sürpriz programı Damat Bayıldı ile çok yakında Show TV’de!