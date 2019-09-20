Damat Bayıldı birincisi belli oldu mu? sorusu bugünkü haftanın finali ile belli olacak. 5 gelin, 5 kaynana ve 1 damat... Onlar hem rakip hem de birer takımlar. Damadın yapacağı seçim günün kazananını, verilen puanlarsa haftanın galibini belirleyecek ve bir aile 5 tam altının sahibi olacak. Peki Damat Bayıldı'nın birincisi kim olacak? İşte 20 Eylül Damat Bayıldı haftanın finali...

DAMAT BAYILDI HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

En çok konuşulan yarışmacılardan Kaynana Emine Hanım ve gelini Şüheda bu haftaki menüleriyle yine eleştiri yağmuruna tutulacak. Emine Hanım, yemeğini erken bitirip kalan sürede hamur açacağını iddia etmişti. Bakalım bu iddianın altından kalkabilecek mi? Diğer gelinler tarafından çok eleştirilen Şüheda, yaptığı yemeği eşine beğendirebilecek mi?

DAMAT BAYILDI PUAN DURUMU - 20 EYLÜL

Damat Bayıldı'da haftanın finalinde Diana Hanım, Tuna Hanım ve Batuhan Bey yarıştı.

Diana- Tuna Hanım:

Şüheda- Emine Hanım:

Nesrin-Nursel Hanım

Ezgi- Gülfen Hanım:

Elif- Emine Hanım: