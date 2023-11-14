Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Damakları şenlendiren trileçe tarifi! Trileçe nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Damakları şenlendiren trileçe tarifi! Trileçe nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Sütlü tatlı seven kişilerin favorilerinden olan Trileçe, evde yapılabilecek lezzetlerden biridir. Peki, trileçe nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 16:20 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Trileçe, sütlü tatlı sevenlerin vazgeçilmezlerinden biridir. Yumuşacık keki ve yoğun sütlü sosu ile damakları şenlendiren trileçe, hem misafirlerinize ikram etmek hem de ailenizle birlikte keyifle yemek için ideal bir tatlı seçeneğidir.

        • 2

          TRİLEÇE MALZEMELERİ NELER?

          3 adet yumurta
          1 su bardağı toz şeker
          1 su bardağı un
          1 su bardağı süt
          1 paket vanilya
          1 su bardağı süt
          1 su bardağı toz şeker
          1 yemek kaşığı un
          1 yemek kaşığı nişasta

        • 3

          TRİLEÇE NASIL YAPILIR?

          Öncelikle trileçe kekini hazırlamak için yumurtaları ve şekeri bir kapta iyice çırpın.

          Unu ve vanilyayı ekleyip karıştırın.

          Sütü ekleyip karıştırmaya devam edin.

          Karışımı yağlanmış bir borcama dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin.

          Trileçe sosunu hazırlamak için süt, şeker, un ve nişastayı bir tencereye alın.

          Orta ateşte karıştırarak pişirin.

          Sos koyulaşıp kıvam aldığında ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

          Kek piştikten sonra soğumaya bırakın.

          Soğuyan kekin üzerine sosu dökün.

          Trileçeyi buzdolabında en az 3 saat dinlendirin.

          Dinlenen trileçeyi dilimleyerek servis edin.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
        5 yaşındaki çocuğu otomobille ezdi! 14 yaşındaki sürücü serbest!
        5 yaşındaki çocuğu otomobille ezdi! 14 yaşındaki sürücü serbest!
        Dilan ve Engin Polat'a silahlı saldırıya azmettirmekten tutuklama talebi!
        Dilan ve Engin Polat'a silahlı saldırıya azmettirmekten tutuklama talebi!
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Ayşenur'u kurşun yağmuruna tutan katilden kaza savunması!
        Ayşenur'u kurşun yağmuruna tutan katilden kaza savunması!
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        3 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi şoke etti!
        3 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi şoke etti!
        Hastanelerin yarıdan fazlası hizmet dışı! "Toplu mezar kazmaya başladık"
        Hastanelerin yarıdan fazlası hizmet dışı! "Toplu mezar kazmaya başladık"
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        1900 yıllık çocuk ayak izleri...
        1900 yıllık çocuk ayak izleri...
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        Kerem aynı Kerem!
        Kerem aynı Kerem!
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Habertürk Anasayfa