Damakları şenlendiren trileçe tarifi! Trileçe nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Sütlü tatlı seven kişilerin favorilerinden olan Trileçe, evde yapılabilecek lezzetlerden biridir. Peki, trileçe nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...
- 1
Trileçe, sütlü tatlı sevenlerin vazgeçilmezlerinden biridir. Yumuşacık keki ve yoğun sütlü sosu ile damakları şenlendiren trileçe, hem misafirlerinize ikram etmek hem de ailenizle birlikte keyifle yemek için ideal bir tatlı seçeneğidir.
- 2
TRİLEÇE MALZEMELERİ NELER?
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı un
1 su bardağı süt
1 paket vanilya
1 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı nişasta
- 3
TRİLEÇE NASIL YAPILIR?
Öncelikle trileçe kekini hazırlamak için yumurtaları ve şekeri bir kapta iyice çırpın.
Unu ve vanilyayı ekleyip karıştırın.
Sütü ekleyip karıştırmaya devam edin.
Karışımı yağlanmış bir borcama dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin.
Trileçe sosunu hazırlamak için süt, şeker, un ve nişastayı bir tencereye alın.
Orta ateşte karıştırarak pişirin.
Sos koyulaşıp kıvam aldığında ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Kek piştikten sonra soğumaya bırakın.
Soğuyan kekin üzerine sosu dökün.
Trileçeyi buzdolabında en az 3 saat dinlendirin.
Dinlenen trileçeyi dilimleyerek servis edin.
-