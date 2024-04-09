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        Haberler Yaşam Damak çatlatan lezzete bu bayramda da ilgi yoğun

        Damak çatlatan lezzete bu bayramda da ilgi yoğun

        Afyonkarahisar'ın damak çatlatan lezzetlerinden kaymaklı ekmek kadayıfı her yıl olduğu gibi bu bayramda da yoğun ilgi görüyor. Özellikle şehir dışından gelen ziyaretçilerin vişneli ekmek kadayıfına ilgisinin büyük olduğu belirtildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 10:17 Güncelleme: 09.04.2024 - 10:17
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        Damak çatlatan lezzete bu bayramda da ilgi yoğun
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        Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetlerinden olan ekmek kadayıfı bu yılda bayram tatlıları arasında en çok rağbet gören ürünlerden oldu.

        Kentte uzun yıllardır tatlı satışı yapan esnaflardan Şükrü Pancar, bu yıl vişneli ekmek kadayıfının normal kadayıfa göre daha fazla rağbet gördüğünü dile getirdi.

        Pancar, “Ramazan yoğunluğumuz vardı zaten. Coğrafi işaretli ekmek kadayıfı, kabak tatlısı satışları iyiydi. Özellikle vişneli ekmek kadayıfına rağbet çok fazla.

        Ramazan ayında ayrıca Afyon’a özel kaymaklı güllacımız var. Şehirler arasında kargo siparişlerimiz vardı. Afyon kavşak noktası olduğu için şehir dışından müşterilerimiz de çok fazla. Afyon’a gelip ekmek kadayıfı, kabak tatlısı ve kaymağı denemek isteyen çok fazla kişi var. Bayram öncesi ve sonrası ayrı bir yoğunluk oluyor” dedi.

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        #vişneli ekmek kadayıfı
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