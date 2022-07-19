Damadını bıçakla yaraladı

DHA

Bursa´da E.Ö. (53), kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Ö.T.´yi (35) bıçakla yaraladı.

Olay, İznik ilçesi Selçuk Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre E.Ö. ile kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Ö.T. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Bunun üzerine E.Ö., damadı Ö.T.´yi bıçakla yaralı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ö.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, E.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.