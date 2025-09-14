Habertürk
        Damada ve geline paradan yelek! | Son dakika haberleri

        Damada ve geline paradan yelek!

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yapılan bir düğünde, damada ve geline 200 TL'lik banknotlarla hazırlanmış yelek giydirildi. Düğün, renkli görüntülere sahne oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2025 - 18:31 Güncelleme: 14.09.2025 - 18:31
        Damada ve geline paradan yelek!
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yapılan bir düğünün takı töreninde damada valiz içerisinde getirilen 200 TL’lik banknotlardan oluşan yelek giydirildi.

        Atkı şeklinde hazırlanan diğer 200 TL’lik banknotlar da hem damada hem de geline takıldı.

        Gelin ve damadın üzeri banknotlarla kaplanırken o anlar cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler ilgi gördü.

