Damacanayla kaçak içki satmak isterken yakalandı!

Bolu'da damacana içerisinde kaçak içki satmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde el yapımı kaçak içki satmaya çalışan bir kişi suçüstü yakalandı.

Şüphelinin damacana içerisinde satmaya çalıştığı 133 litre kaçak içkiye el konuldu.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.