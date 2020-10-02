Dalyan Köyü Muhtarlığından Öğrencilere Tablet Desteği - ÇANAKKALE

AA

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgını kapsamında EBA üzerinden online olarak sürdürdüğü eğitime Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyü muhtarlığından destek geldi.Muhtarlık tarafından köyde ikamet eden ve salgın nedeniyle uzaktan eğitim alan ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 50 öğrenciye eğitimlerinin aksamaması için tablet hediye edildi.Köy muhtarı Sadi Çalıkoğlu, öğrencilerin eğitimlerinden eksik kalmamaları için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.Öğrencilerin bu sayede canlı ders anlatımlarına kendi tabletleriyle ulaşacaklarını belirten Çalıkoğlu, "Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimiz. Eğitime yapılan yatırım ve destek yarınlarımıza yapılan yatırımdır. Tabletlerimizin temini noktasında bize destek sunan iş insanlarımıza ve vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah muhtarlığımız olarak bu süreçte öğrencilerimizin eğitim ve öğretim ihtiyaçları noktasında her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler temennisiyle başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyoruz." dedi.